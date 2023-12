“Un gesto importante che ha l’obiettivo di aiutare a ripartire una realtà impegnata quotidianamente nell’affiancare i più giovani nella loro crescita e nella loro evoluzione”. Ha commentato così il Presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Nicola Bertinelli, la donazione congiunta da parte di Coldiretti regionale e di Niaf, National Italian American Foundation, che con 60mila euro hanno voluto contribuire al recupero e alla valorizzazione del Centro giovani Valtorto di Ravenna, uno spazio di aggregazione giovanile pensato per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni, gravemente danneggiata durante l’alluvione dello scorso maggio.

“Ringrazio la Coldiretti e il Niaf – dichiara il Sindaco Michele de Pasacale – per il sostegno ricevuto per il centro Valtorto, situato in una delle zone più colpite dall’alluvione di maggio.

È una donazione molto importante che ci consentirà di far ripartire il centro e che fa parte dei tanti gesti di solidarietà che abbiamo ricevuto e di cui siamo immensamente grati.

Abbiamo dimostrato di saper gestire le donazioni in tempi brevi, concretizzando l’investimento e adesso non vediamo l’ora di poter inaugurare il centro Valtorto rinnovato”.

“Siamo lieti di poter dare un aiuto concreto – ha aggiunto il Direttore di Coldiretti regionale, Marco Allaria Olivieri – assieme a un’associazione come Niaf, da sempre attenta a rafforzare e potenziare i legami tra gli Stati Uniti e l’Italia. Le drammatiche conseguenze dell’alluvione di maggio hanno avuto una grande eco anche oltre oceano al punto che da Niaf era già arrivata una donazione durante la partecipazione di Coldiretti al Summer fancy food di Ney York, lo scorso giugno”.