Sarà inaugurata domani, mercoledì 6 luglio, a Perugia la mostra “Al tempo di Canova, un itinerario umbro” alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, dedicata al bicentenario della morte dello scultore e pittore Antonio Canova.

Per l’esposizione la curatela ha chiesto in prestito all’Accademia di belle arti di Ravenna l’importante gesso della testa di cavallo copia della statua equestre di Marco Aurelio di Roma. Il prestito rappresenta un rilevante momento per la città di Ravenna di poter valorizzare il suo patrimonio facente parte della gipsoteca dell’Accademia di belle arti.