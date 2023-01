Martedì 17 gennaio 2023 prenderà il via il nuovo ciclo di seminari gratuiti online dal titolo “I pubblici esercizi oggi: come gestire un locale di successo’, dedicati ai pubblici esercizi della provincia di Ravenna.

Per bar e ristoranti ci sono regole e disposizioni alle quali è necessario adeguarsi per una corretta gestione. Per aiutare i pubblici esercizi che già sono in attività – ma anche per tutti coloro che hanno intenzione di aprire una nuova attività – e per fornire accorgimenti e consigli mirati utili per la gestione quotidiana, Confcommercio provincia di Ravenna in collaborazione con FIPE, la Federazione italiana degli esercizi pubblici, ha organizzato un ciclo di seminari gratuiti che verteranno sulle cose che un gestore di bar e ristorante deve sapere.

I seminari saranno tenuti dal docente Giacomo Pini, esperto di management, marketing del turismo e della ristorazione.

I cinque seminari si svolgeranno on line dalle ore 15 alle ore 18 in queste date:

Da dove si comincia? | martedì 17 gennaio 2023

Il tuo business è sostenibile? | mercoledì 25 gennaio 2023

Com’è strutturata l’operatività? | martedì 31 gennaio 2023

I clienti si ricordano di te? | lunedì 6 febbraio 2023

Gestisci un team o uno staff? | martedì 14 febbraio 2023

Per partecipare ad uno o a tutti i seminari e ricevere il link di collegamento è necessario registrarsi online su https://forms.gle/k346QtGBuuGaJHPy5 oppure inviare una mail a ravenna@confcommercio.itoppure telefonare a Confcommercio provincia di Ravenna Via di Roma 102 Tel. 0544.515622.