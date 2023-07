Dalle prime ore della mattina sono al lavoro numerose ditte specializzate per tagliare alberi e rami e liberare le strade e consentire il prima possibile di migliorare la viabilità nella zona colpita dal fortunale di ieri pomeriggio: Savarna, Conventello, Grattacoppa. I tecnici del Comune sono al lavoro contemporaneamente per verificare i danni sugli edifici pubblici. In mattinata è previsto l’intervento dei tecnici dei Vigili del fuoco che effettueranno sopralluoghi nelle abitazioni e stabilirne la condizione. Enel, con numerose squadre, sta provvedendo per ristabilire il servizio elettrico nelle circa 150 utenze che hanno subito l’interruzione della luce a causa di pali abbattuti e cavi tranciati.

Per ora resta chiusa al traffico la Strada provinciale 105 via Molinazza in direzione di Alfonsine per la caduta di alcuni cavi in tensione. Si consiglia a chi desidera recarsi al mare dalla zona del lughese di percorrere la Statale 16 in direzione di Ravenna e proseguire sulla 309 dir.