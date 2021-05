Agenda digitale: l’Unione della Romagna Faentina pubblica i progetti per migliorare i servizi

L’Unione della Romagna Faentina presenta i prossimi piani dell’agenda digitale. I 29 progetti, di cui 9 da concludere entro l’anno, sono ora pubblicati e consultabili online. Si è aperta infatti la finestra temporale per ascoltare proposte e suggerimenti. Sono diversi gli ambiti di applicazione dei servizi digitali: in questi anni sono aumentati i punti per la connessione wi-fi, è aumentata la disponibilità della banda larga, è stato attivato il sistema Lora per l’irrigazione, sono stati implementati i servizi online per l’accesso alle pratiche edilizie, per l’iscrizione ai servizi o per effettuare pagamenti, potenziato il circuito di telecamere e varchi di videosorveglianza. In futuro, fra i progetti dell’agenda digitale, verrà attivato un servizio dedicato alle associazioni sportive e alla gestione dei campi da gioco, dovranno aumentare le possibilità online per i servizi demografici, verranno riaggiornati i siti istituzionali, aumenteranno i contenuti nell’App AmaCittà grazie ad una collaborazione con If