Accordo fra Coldiretti e l’Alberghiero di Cervia: i prodotti a chilometro zero entrano a scuola

I prodotti a chilometro zero entrano nelle scuole e saranno al centro della formazione dei professionisti di domani del settore dell’enogastronomia. Dopo un anno di sperimentazione, presentato l’accordo fra Coldiretti Ravenna, Campagna Amica e l’Istituto Alberghiero di Cervia “Tonino Guerra” “Alimentazione, salute e ambiente – Il chilometro zero e gli chef del domani”. Si tratta della prima filiera corta in campo scolastico: dalla terra ai banchi di scuola e ai laboratori di cucina. Da oggi sarà quindi garantito all’istituto, primo in regione, un approvvigionamento continuo di prodotti agricoli del territorio.