Seconda edizione per il Concorso Fotografico organizzato dall’Associazione 50&più provincia di Ravenna dal titolo ‘Abbracciamo i nonni’. L’evento, in collaborazione con Confcommercio provincia di Ravenna, prevede il supporto tecnico del Circolo Fotografico Ravennate.

“Se nella prima edizione – afferma il presidente di 50&più Ottavio Righini – in piena pandemia il tema fu Gli Anziani al tempo del Covid, quest’anno abbiamo scelto qualcosa di più attinente alla fine del terribile periodo. ‘Abbracciamo i nonni’ è una via all’ottimismo e alla speranza. Il concorso è aperto a tutti, soci e non soci, il livello è quello nazionale. Premi di qualità, con uno specificatamente riservato ai soci 50&più. Ci si aspetta una buona partecipazione, di qualità, come già nella precedente edizione”.

La premiazione è prevista per il 2 ottobre 2023, Festa nazionale dei Nonni, presso le vetrine de La Cassa di Ravenna in Piazza del Popolo che vedrà anche l’apertura della mostra delle foto premiate e di quelle più significative.

Le opere dovranno essere spedite tramite WeTransfer o posta elettronica entro il 15 settembre 2023, unitamente alla scheda di partecipazione, a presidenza@circolofotograficoravennate.it.

Le immagini digitali (massimo 4 opere) dovranno essere in formato jpg a 300 dpi, con il lato maggiore di 2.500 pixel e un peso non superiore a 2 MB. Saranno accettate anche immagini con un numero minore di pixel, ma non potranno essere selezionate per la mostra.

La scheda partecipazione e il bando sono pubblicati sul sito www.circolofotograficoravennate.it e la loro pagina Facebook.