Si è svolto ieri, martedì 14 gennaio, presso l’istituto Stoppa di Lugo, un momento speciale di incontro tra il mondo imprenditoriale e quello scolastico: la Confesercenti ha infatti incontrato gli studenti delle classi IIIA e IIIB per una lezione su come aprire un punto vendita.

Dal 2018 la Confesercenti ha avviato il progetto “A scuola d’impresa” per far dialogare giovani studenti e imprenditori del territorio allo scopo di portare testimonianze preziose in classe: anche quest’anno l’Istituto Stoppa di Lugo ha risposto positivamente coinvolgendo gli studenti dell’indirizzo “Servizi Commerciali”.

I ragazzi hanno potuto ascoltare gli interventi dei tecnici e degli imprenditori della Confesercenti che hanno parlato di come avviare un’attività commerciale, dai requisiti di accesso ai requisiti strutturali, una panoramica sul commercio in sede fissa, il registro delle imprese e Inps ed altri adempimenti connessi all’attività commerciale.

Hanno partecipato all’incontro: Bruno Checcoli (Presidente Confesercenti Lugo), Giancarlo Melandri (Direttore Confesercenti Lugo), Brunetti Roberta (Responsabile Confesercenti Provinciale del servizio affari generali/avvio d’impresa), Allushi Siena (Ufficio affari generali Confesercenti Lugo), Melissa Pignatta (imprenditrice associata).