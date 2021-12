In programma per sabato 8 gennaio a Russi la “Fiaccolata per la pace” a favore della non violenza e della fraternità, con ritrovo in piazza Farini alle 16.00, partenza davanti all’albero di Natale alle 16.30 e proseguimento per le vie del centro. Alla fiaccolata seguirà un incontro davanti alla sede della Pubblica Assistenza (piazza Farini 37) durante il quale interverranno il Sindaco di Russi Valentina Palli, Don Pietro Scalini e Ayoub El Rhalimi in qualità di rappresentante del Consiglio Islamico. Ad animare l’appuntamento del tardo pomeriggio ci saranno brani musicali e letture mentre per deliziare il palato saranno serviti dolci e tè offerti da Bartoletti Gianfranco.

La fiaccolata è promossa dal Comune di Russi, in collaborazione con il Comitato per la Pace, le Associazioni di volontariato e sportive, la Parrocchia di Russi e il Consiglio Islamico di Russi.