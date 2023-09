Il dialogo interculturale si impara (anche) attraverso il cibo. Nel Parco Pertini si svolgerà infatti giovedì 7 settembre alle 19:30 la cena multietnica, una cena con ricette dal mondo preparata dai cittadini stranieri residenti a Riolo.

Il progetto fa parte delle iniziative dedicate al dialogo tra le culture, sostenuto dall’Unione della Romagna Faentina e dalla Regione Emilia-Romagna. La cena sarà occasione per dimostrare l’unione tra i popoli attraverso il linguaggio universale del cibo. Inoltre, i partecipanti alla cena multietnica contribuiranno anche a sostenere la causa solidale; infatti, il ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere gli studenti meritevoli delle scuole medie di Riolo con delle borse di studio e a sostegno delle famiglie bisognose che si trovano attualmente in difficoltà.

Giovedì quindi si andrà alla scoperta di ricette dall’Italia (Hugo), Albania (fergese verore), Bulgaria (baniza), Polonia (kluski ziemniaczane), Guinea (magagni), Pakistan (beef korma), Francia (misto di formaggi) e Brasile (brigadeiro).