Da domenica 23 aprile a martedì 25 aprile la Pro Loco di Marina di Ravenna organizza “I giorni della seppia”, con stand aperti al bacino pescherecci e menù a tema: seppia con piselli o con i fagioli. Stand aperti a pranzo a partire da mezzogiorno. Lungo viale delle Nazioni ci saranno i mercatini dell’artigianato e dell’antiquariato.

Diversi gli eventi previsti per domenica 23 aprile. Alle 10 raduno statico di auto elaborate in piazza Dora Markus. Non mancherà la cultura: domenica alla galleria FaroArte di Marina di Ravenna (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30) è aperta la mostra Masterpieces, con opere di Gianni Pedullà. La mostra è a cura di Capit Ravenna. Alle 11, invece, bunker tour con testimonianze dal passato sulla linea Galla Placidia con ritrovo al bacino pescherecci organizzati da Riviera Experience. (prenotazione obbligatoria al numero 351 6072377).