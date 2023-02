Previsioni per martedì, 07 febbraio: Tempo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più compatti sui settori romagnoli. Estese gelate mattutine sulle pianure centro-occidentali e lungo i rilievi. Temperature minime in diminuzione con valori compresi tra 3 gradi dei settori costieri e -4 gradi della pianura occidentale. Massime in lieve diminuzione comprese tra 5 e 6 gradi. In collina e montagna le temperature si manterranno su valori negativi per l’intera giornata. Venti deboli da nord est. e Mare mosso.