Quest’anno European Maritime Day (EMD), il più grande evento rivolto agli operatori marittimi in Europa, si terrà a Ravenna dal 19 al 20 maggio. Dopo 3 anni di modalità virtuale e ibrida a causa della pandemia, quest’anno l’evento si terrà in presenza. EMD verrà inoltre trasmesso live per coloro che non avranno la possibilità di prendere parte alla conferenza a Ravenna.

Il tema principale di questa edizione di European Maritime Day è “Sustainable blue economy for green recovery”.

Virginijus Sinkevičius, Commissario UE per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca, sarà il relatore principale dell’opening session; sarà affiancato da Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e Andrea Corsini, assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna.

Seguirà un panel di interviste che avrà come protagonisti il Commissario Sinkevičius, Dona Bertarelli, Consigliere speciale di UNCTAD per la Blue Economy, Donatella Bianchi, presidente di WWF Italia, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e presentatrice del programma Linea Blu di Rai 1 e Annalisa Bracco, ingegnere navale, H2boat.

Ravenna sarà anche la sede di diverse sessioni plenarie di alto livello (che vedranno interventi sulla blue economy e l’ambiente marino), 24 workshop stimolanti e interattivi, 3 sessioni di pitch stage e molte attività di networking. Inoltre, quest’anno EMD ospiterà anche 4 plenarie del Summit EU4Ocean e 4 workshop (il 20 maggio) a tema Ocean and Climate, Food from the Ocean e Healthy and Clean Oceans.

Il programma completo di EMD sarà trasmesso anche virtualmente in videoconferenza (tramite Zoom o piattaforma analoga). Sarà anche possibile seguire le interviste, gli highlight delle conferenze e altri video su EMD TV.

EMD è promosso da Commissione Europea – DG MARE- e Comune di Ravenna, con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d’intesa con regione Emilia-Romagna, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale e Camera di Commercio di Ravenna. EMD (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en) è organizzato dalla Commissione Europea, Direzione Generale MARE, durante il quale la comunità marittima europea si incontra per creare reti, discutere e avviare un’azione comue in merito agli affari marittimi e l’economia blu sostenibile.