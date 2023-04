Il futuro dell’agricoltura ravennate nelle mani dei più giovani. Questo il tema centrale dell’assemblea provinciale di Giovani Impresa, il movimento degli agricoltori under 30 di Coldiretti Ravenna che nei giorni scorsi, presso l’Agriturismo La Casa sull’Albero di Solarolo ha proceduto al rinnovo cariche per il quinquennio 2023-2028.

Marco Sforzini, 29 anni, titolare di un’impresa agricola di circa 17 ettari situata tra Ravenna e Cervia e specializzata in colture sementiere e cerealicole, è stato eletto all’unanimità nuovo Delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Ravenna. Sforzini raccoglie il testimone dal lughese Michele Graziani e sarà affiancato per i prossimi cinque anni da un Comitato Direttivo di 15 membri, con un’età media di 25 anni.

Il Comitato, anch’esso eletto all’unanimità dall’Assemblea, rappresenta l’intero territorio provinciale, dalla collina al mare, e le principali categorie imprenditoriali agricole: allevamenti di bovini, ortofrutta, vitivinicolo, seminativi, agriturismo. Ne fanno parte: Filippo Bellosi (Lugo), Luca Bacchini (Lugo), Lorenzo Cavalli (Cotignola), Carlo Calderoni (Bagnacavallo), Augusto De Leo (Faenza), Michele Graziani (Lugo), Lisa Gurini (Brisighella), Michele Mazzanti (Bagnara di Romagna), Angelica Monti (Riolo Terme), Giacomo Musconi (Solarolo), Matteo Pagani (Fusignano), Lorenzo Pezzi (Faenza), Danilo Pini (Solarolo), Roberta Tampieri (Castel Bolognese) e William Zauli (Faenza-Brisighella).

Il neo delegato Sforzini, diploma da geometra e una passione immensa per l’agricoltura ereditata dal nonno, ha ringraziato l’Assemblea per la fiducia ricevuta e si è detto “pronto a lavorare con spirito di squadra per affrontare e vincere le sfide che minacciano l’agricoltura e quindi il futuro di tanti giovani che curano la terra per rendere i propri sogni imprenditoriali realtà e creare insieme un mondo migliore”.

Proprio queste sfide, dal cambiamento climatico alla minaccia del cibo sintetico, sono state al centro degli interventi del Delegato regionale Giovani Impresa Andrea Degli Esposti, presente all’assemblea insieme al Segretario regionale Sergio Tardani. Al termine dei lavori assembleari il Direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini ha ribadito la centralità dei giovani all’interno della visione di Coldiretti e dell’agricoltura italiana e il Presidente Nicola Dalmonte ha aggiunto al riguardo l’importanza di sostenere le nuove generazioni garantendo loro tutto il supporto per crescere e per far crescere ulteriormente una Coldiretti che da sempre conduce, da sola e in prima linea, battaglie di civiltà e legalità a difesa degli interessi non solo dell’agricoltura, ma dell’intero Paese.

La serata si è conclusa con il passaggio di consegne all’interno della segreteria provinciale del movimento tra Andrea Conti e Giorgia Sacchetti che d’ora in avanti si occuperà delle attività rivolte ai giovani imprenditori, dalla formazione in aula ai viaggi studio, sino alla consulenza.