Il collettivo NN e il Museo Carlo Zauli promuovono un’Open Call che si inscrive nel programma delle tre giornate di festa in occasione del ventennale del museo che si terranno alla fine di maggio 2022.

NN è un collettivo curatoriale sperimentale, nato nel 2020 dalla collaborazione tra il Museo Carlo Zauli e quattro studenti dell’Università di Bologna, il cui obiettivo è stato quello di immaginare e progettare l’evento inaugurale.

L’Open Call mira a selezionare un progetto artistico che si inserisca nello spazio pubblico della città. La frammentazione e la dispersione dei rapporti tra gli individui dopo due anni di pandemia hanno portato al bisogno di risignificare lo spazio cittadino come uno spazio della comunità e della relazione. Per questo motivo, attraverso l’Open Call si vogliono attivare pratiche artistiche inclusive che si muovano nella direzione di ricucire un tessuto lacerato dal distanziamento sociale.

La scelta di creare un ponte tra il museo e la dimensione pubblica della città vuole porsi in continuità con la presenza delle opere di Carlo Zauli negli spazi cittadini. L’arte e la memoria dell’artista sono i punti di partenza da cui può essere ricostruita una nuova trama di legami.

Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere giovani artisti in grado di portare uno sguardo audace sulle necessità contemporanee. Il Collettivo NN e il Museo, in quanto promotori di nuove voci, vogliono portare a Faenza sperimentazioni artistiche originali.



Come luogo di installazione dell’opera d’arte pubblica è stato scelto il Parco Bucci, al fine di promuovere una riflessione sul rapporto tra l’uomo e lo spazio naturale. Dalla memoria e dalla reinterpretazione della produzione ceramica di Carlo Zauli, il tema che artisti collettivi sono invitati a sviluppare è quello della Metamorfosi, intesa come flusso organico, principio di vita e di relazione che attraversa e lega ogni forma vivente. L’esposizione di un’opera temporanea nello spazio del parco vuole dunque esplicitare e valorizzare processi relazionali paritari e di reciproca cura.



Nell’ottica di un’elaborazione della tematica come processo collaborativo, il collettivo NN mette a disposizione dei candidati fonti e spunti di riflessione che hanno plasmato il progetto curatoriale, disponibili all’interno dell’Open Call.



Oggetto della Call

Lo scopo della call è selezionare una proposta per la realizzazione di un’opera d’arte pubblica temporanea destinata al Parco Bucci di Faenza, la quale verrà inaugurata a maggio 2022.

L’artista/collettivo selezionato lavorerà in stretto rapporto con il collettivo NN e verrà supportato da esperti sia durante il perfezionamento del progetto che durante la fase di produzione vera e propria.

Il vincitore avrà la possibilità di passare un periodo di lavoro negli spazi del Museo, in base alle necessità e alle disponibilità delle due parti. Il Museo Carlo Zauli si impegna a fornire l’alloggio per il periodo di lavoro e a coprire interamente le spese per la realizzazione dell’intervento artistico. Il Museo non copre le spese di viaggio e il vitto.

Destinatari

La Call è rivolta ad artisti o collettivi emergenti non trattati dal mercato o che abbiano esposto solo in spazi artistici indipendenti, al fine di dare loro la possibilità di creare e sperimentare insieme al collettivo NN e al Museo Carlo Zauli.

Modalità di partecipazione e selezione

La partecipazione alla call è gratuita e subordinata all’invio da parte del partecipante del seguente materiale:

-Curriculum aggiornato o biografia (formato pdf);

-Portfolio artistico (formato pdf; anche tramite link);

-Presentazione del progetto dell’opera in forma di elaborato scritto (max. 1500

parole; formato pdf);

-Presentazione visiva del progetto: moodboard/materiale audiovisivo/

illustrazioni grafiche etc (formato jpeg/pdf/link esterni).

La documentazione richiesta alləpartecipanti andrà inviata tramite Google Form.

L’invio della documentazione va effettuato entro e non oltre il giorno 6 marzo 2022.

Se necessario sarà possibile inviare il materiale richiesto all’indirizzo: Museo Carlo Zauli, Via della Croce 6, 48018 Faenza (RA), Italia. In tal caso, i lavori dovranno essere ricevuti dal museo entro la scadenza.

Ogni tecnica artistica è ammessa, ma verranno privilegiate pratiche artistiche inclusive.

I parametri di selezione comprenderanno: pertinenza tematica, fattibilità di realizzazione (in termini di dimensioni, materiali e tempistiche), valore artistico ed estetico, adattabilità e coerenza con lo spazio del Parco Bucci. La selezione si svolgerà in due fasi:



Valutazione dei progetti e della documentazione da parte del collettivo NN e del direttivo del Museo.

Colloquio conoscitivo finalizzato ad approfondire i dettagli della proposta con gli artisti o collettivi selezionati nella prima fase, che verranno contattati con un’e-mail contenente tutte le modalità e le informazioni relative.



L’esito della selezione verrà comunicato via e-mail a tutti i partecipanti entro e non oltre il 20 di marzo.