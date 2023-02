Sono 5 gli atleti dell’Edera Boxing Gym Ravenna che hanno partecipato al torneo interregionale per esperti e debuttanti tenutosi il 17, 18 19 febbraio a Reggio Emilia. A combattere Sangiorgi Matteo, Popa Andrei, Vaccarella Riccardo, Gualdi Giacomo e fuori torneo Arapi Bekim.

A Iniziare la serata è Arapi Bekim con il match clou del giorno contro il pugile di casa Gerri Andrea. Il match è piaciuto molto al pubblico che è rimasto con il fiato sospeso per tutte e tre le riprese, per via del gran numero di colpi portati da entrambe le parti. L’ incontro si è poi concluso con la vittoria ai punti di Gerri, un risultato che non ha peró convinto il maestro Dinaro Gesualdo dell’Edera Boxing Gym di Ravenna.

-Bekim è un pugile che in soli due anni ha portato a casa ottimi risultati e nel mondo del pugilato ha già fatto tanto parlare di sé. Vista la sua determinazione sono sicuro che diventerà un ottimo pugile in grado di sfondare anche nel settore professionistico-, dichiara il maestro Dinaro.

A vincere invece Sangiorgi Matteo contro Maiorello Marco della Ferrara Boxe. Sangiorgi dopo soli 40 secondi dalla prima ripresa, ha costretto il suo avversario a sospensione cautelare guadagnando così la medaglia d’oro nella categoria dei 60kg youth.

Stesso esito per Popa Andrei, che porta a casa un’altra medaglia oro per la categoria dei 57 kg junior contro Armato Simone della Boxe Albignasego. Anche Popa vince alla seconda ripresa per sospensione cautelare voluta intelligentemente dal maestro stesso di Armato.

Medaglia di Bronzo invece per Vaccarella Riccardo e Gualdi Giacomo.

Vaccarella ha incrociato i guanti contro il pugile di casa Natsaarashvili Shota della Reggiana Boxe che ha successivamente vinto il torneo nella sua categoria. Nonostante la sconfitta e i pochi mesi di allenamento, Vaccarella ha dato del filo da torcere al suo avversario.

Gualdi ha nuovamente incrociato i guanti con il pugile di casa Carotenut Giuseppe. I ragazzi si erano già incontrati in passato e avevano sostenuto un match molto equilibrato. Questo volta è andata diversamente, Gualdi non si è potuto esprimere e perde ai punti a causa di un colpo a freddo preso dietro la nuca subito alla prima ripresa.

Sono altri 2 gli impegni già presi per la società Edera Boxing Gym di Ravenna nei prossimi giorni che vedranno convolti 14 ragazzi: Il torneo interregionale di Reggio Emilia del 10/11/12 marzo con i pugili Arapi Beki, Gentile Luca, Mazzucato Michele, Nikolov Hristo, Gibini Matilda, Ghini Gessica, Mouftakir Youssef; e a Morciano di Romagna il 12 marzo con Varriale Marco, Bourguiba Monir, Rodvanschi Nicolae, Filadi Zaccaria, De La Rosa Mojica, Franklin Alberto, Vaccarella Riccardo.

Auguriamo un grande in bocca a lupo alla società e a tutti i suoi ragazzi.