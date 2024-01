Antonio Grilli, nato e sempre vissuto a Solarolo dal 7 gennaio del 1924, ha festeggiato il centesimo compleanno assieme a tutti i familiari e alle autorità locali.

Antonio, ancora oggi in splendida forma e dotato di spirito e voglia di scherzare, ha raccontato di come sia arrivato a questo traguardo aiutato da un destino favorevole che lo ha sempre accompagnato.

Dalle peripezie che gli consentirono di superare le insidie della guerra e dell’occupazione Nazifascista, i rastrellamenti e i bombardamenti di quegli anni, fino ad arrivare ai fatti più recenti che lo hanno visto prima uscire senza troppi danni da un rocambolesco investimento e poi di recente superare l’infezione da Covid che lo ha duramente messo alla prova.

“A cent’anni si vede che ci dovevo arrivare” ha detto al sindaco Stefano Briccolani, intervenuto per portare il saluto dell’Amministrazione.