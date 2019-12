Ztl in via Naviglio, il Comune incontra i residenti: “C’è la volontà di collaborare”

Nella serata di lunedì è andato in scena un nuovo confronto attorno alla Ztl in via Naviglio. Da una parte l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore alla mobilità Antonio Bandini, dall’altra i residenti, soprattutto coloro che anno partecipato alla raccolta firme, che ha superato quota 900, indetta dall’ex consigliere comunale di Forza Italia Bruno Console Camprini. Un confronto definito da entrambe le parti proficuo, che ha aiutato a fare chiarezza sull’argomento, sebbene le due parti siano rimaste sulle rispettive posizioni. Dal Comune nessun passo indietro, per impedire che via Naviglio venga utilizzata da chi vuole attraversare velocemente il centro di Faenza; dai firmatari la petizione la richiesta di poter modificare il provvedimento