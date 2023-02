Nuovo caso di vongolari abusivi lungo il canale Candiano monitorato la notte scorsa a Ravenna. Lo scatto, inviato da un utente, ritrae l’imbarcazione dei vongolari all’altezza della banchina del TCR. Erano circa le 3 di notte. Già più volte, purtroppo, la presenza abusiva di pescatori era stata segnalata nel canale. Nei giorni scorsi, tra l’altro, alcuni pescatori di vongole sono stati condannati al Tribunale di Ravenna con ammende fra i 1500 e i 1600 euro per aver pescato con rastrelli e reti in una zona non consentita della Piallassa Baiona nei pressi del Capanno Garibaldi.

Mentre però il problema della pesca abusiva nella piallassa è legato a danni ambientali, la pesca lungo il Candiano è pericolosa per la salute dei futuri consumatori. Nel caso del Candiano, infatti, le vongole vengono pescate da fanghi ritenuti tossici, come sono tossici i fanghi di tutti i porti dell’Adriatico. Le vongole raschiate dagli abusivi poi arrivano direttamente sulle tavole dei consumatori senza essere prima trattate da un stabulario per essere depurate.

Verosimilmente queste imbarcazioni raggiungono il canale portuale passando dalla Piallassa Piomboni e già altre volte in passato è stato chiesto l’intervento del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza. La presenza dei pescatori la scorsa notte è stata invece segnalata alla Guardia Costiera.