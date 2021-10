Reduce dalla bella vittoria a Marsala, l’Olimpia Teodora si prepara a un tour de force di otto giorni, che la vedrà tornare in Sicilia per affrontare Aragona nel turno infrasettimanale di mercoledì, a cavallo tra due match casalinghi in programma domani, sabato 30 ottobre, e domenica 7 novembre, al PalaCosta.

Il trittico di gare si apre quindi domani, alle ore 20.30, nell’anticipo della quarta giornata, con la squadra di Coach Simone Bendandi che attende la neopromossa Assitec Volleyball Sant’Elia, in cerca di conferme dopo l’ottima prestazione nella partita di domenica scorsa.

Arbitri della partita saranno Eustachio Papapietro e Cesare Armandola

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così la gara: “Torniamo a giocare in casa dopo aver conquistato una vittoria pesante e abbiamo certamente una dose di fiducia in più. Andiamo ad affrontare una squadra che lavora bene e mette in difficoltà gli avversari, quindi prenderemo degli accorgimenti specifici e speriamo di riuscire a mettere in campo quello che abbiamo studiato così come fatto a Marsala.

Stiamo lavorando bene in palestra e ci stiamo concentrando tanto sulle nostre situazioni di muro e difesa. Quello che mi aspetto sabato è di vedere, più che un miglioramento nel gioco, un altro gradino in più nella consapevolezza e qualche conferma a livello tecnico e di capacità di lettura e gestione dei diversi momenti della partita”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Federico Chiavegatti.

Palleggiatrici: Spinello (11), Foresi (17).

Centrali: Salvatori (4), Colzi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Pomili (1), Fricano (5), Fontemaggi (6), Guasti (10), Sestini (12), Bulovic (18).

Liberi: Monaco (7), Rocchi (13).

La classifica

Banca Valsabbina Millenium Brescia 8, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 7, Sigel Marsala Volley, Omag MT S.G. in Marignano 6, CBF Balducci HR Macerata *, Volley Hermaea Olbia 5*, Assitec Volleyball Sant’Elia *, Olimpia Teodora Ravenna 3, Seap Dalli Cardillo Aragona, Green Warriors Sassuolo 1, Tenaglia Altino Volley 0.

*Una partita in meno

Le altre partite della 4a Giornata di Serie A2 Girone A

Seap Dalli Cardillo Aragona – Futura Volley Giovani Busto Arsizio (sabato 30, ore 19.30)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Volley Hermaea Olbia (domenica 31, ore 16)

CBF Balducci HR Macerata – Omag MT S.G. in Marignano

Green Warriors Sassuolo – Tenaglia Altino Volley

Riposa: Sigel Marsala Volley

Biglietteria

La biglietteria del PalaCosta, p.zza Caduti sul Lavoro 13, Ravenna, aprirà alle ore 19, mentre i cancelli del palazzetto apriranno alle ore 19.30. Prezzi dei biglietti:

INTERO -> €12

RIDOTTO (Over 65, 12-18 anni) -> €8

RIDOTTO (Under 12) -> €5

I tagliandi restano anche disponibili in prevendita (con maggiorazione del prezzo di € 1) sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/biglietto/olimpia-teodora-assitec-volleyball-sant-elia/168218 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ) fino alle 12 di sabato.

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

Da quest’anno la diretta streaming del match (commento di Marco Ortolani) sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube Volleyball World ( https://www.youtube.com/channel/UCNMg6XDhRZI2QzL4pWOvP_w ) al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=wUjuE2gBkfw