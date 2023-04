La Fenix si congeda dal pubblico amico con una sconfitta, perdendo 3-1 con l’Idea Volley Santarcangelo, risultato che le toglie le ultime flebili speranze di raggiungere i play off. Le faentine giocheranno l’ultimo incontro di campionato venerdì alle 21.15 a Longiano e qualunque sia l’esito, non rovinerà una stagione più che positiva, dove la giovane squadra di coach Polo si è fatta valere contro qualunque avversaria occupando sempre le posizioni di alta classifica.

“Commentiamo ancora una volta la solita partita piena di alti e bassi – commenta coach Loris Polo – e purtroppo stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato nell’ultimo periodo. Le assenze che ci hanno colpiti nelle ultime settimane e che non ci stanno facendo allenare al meglio e quella sensazione di appagamento che sembriamo avere dopo l’ottimo girone d’andata, ci stanno facendo avere un atteggiamento sbagliato e poco combattivo in certi momenti della gara.

Contro Santarcangelo, squadra assolutamente alla nostra portata, abbiamo lottato per lunghi tratti poi abbiamo commesso tanti errori di squadra dando quasi l’impressione di non voler reagire. Mi dispiace perché la stagione è stata molto buona e solo in quest’ultimo periodo c’è stato un calo. Ora cerchiamo di vincere l’ultima gara per chiudere con una vittoria”.

Fenix Faenza – Idea Volley Santarcangelo 1-3 (20-25; 12-25; 25-22; 18-25)

FAENZA: Bartoli 6, Benedetti 10, Dall’oppio 10, Rossi 12, Zoli 1, Valgimigli 1, Enabule 3, Gallegati 7, Sbarzaglia, Rosetti(L1), Ramponi (L2), Ciavarra ne, Tamburini ne. All.: Polo