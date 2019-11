Dopo aver conquistato il quinto successo consecutivo battendo per 3-1 il Barricalla CUS Torino, chiudendo un superlativo girone di andata al secondo posto della classifica, la Conad Olimpia Teodora apre la seconda parte della prima fase del campionato, sempre al PalaCosta, ospitando la P2P Baronissi, fanalino di coda della graduatoria, ma reduce da un bel successo al tie break contro Montecchio.

Arbitri del match saranno Rocco Brancati e Simone Fontini.

Le avversarie

Società giovane, ma ormai per il terzo anno consecutivo realtà stabile della Serie A2 di volley femminile, la Polisportiva Due Principati (P2P) Baronissi in avvio di stagione ha dovuto far fronte a un improvviso cambio di guida tecnica a pochi giorni dalla prima partita, persa poi 0-3 in casa proprio contro la Conad Ravenna, brava nel match di andata a essere cinica e concreta nei finali di set punto a punto.

L’ultima posizione in classifica a fine girone di andata però non rende onore alla squadra di Coach Leonardo Barbieri, che sta trovando il suo equilibrio e domenica scorsa ha battuto al tie break Montecchio, trascinata dall’opposto proveniente da Trinidad e Tobago Krystle Amanda Esdelle, veterana 35enne, ma capace di segnare addirittura 38 punti, che nel match di andata non era ancora a disposizione della P2P.

Il commento

“Non si può che fare i complimenti alle ragazze – spiega Coach Simone Bendandi – per quello che hanno fatto in questa prima parte di stagione. Abbiamo cercato di staccare la spina un po’ più del solito in occasione del passaggio da girone di andata e di ritorno, abbiamo parlato tutti assieme abbiamo richiamato l’attenzione sul proteggere quello che si è fatto finora”.

L’allenatore poi prosegue parlando delle prossime avversarie: “Andiamo ad affrontare una squadra che, nonostante non abbia raccolto tantissimi punti, ha cambiato modo di giocare e, rispetto alla partita di andata, potrà contare sull’arma in più dell’opposto straniero, in grado di essere un terminale offensivo molto pericoloso. Ci concentreremo certamente molto su di lei e cercheremo di tenere alta la pressione con la battuta, che in questa partita può essere la nostra arma in più per ridurre un po’ la distribuzione del loro palleggiatore. Le nostre avversarie vengono da un momento positivo e quindi da parte nostra ci sarà bisogno di tanta attenzione. La classifica non deve ingannare, sarà una partita difficile e come sempre dovremo rimanere concentrate su noi stesse”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Poggi (2), Morolli (15).

Centrali: Guidi (8), Torcolacci (9), Parini (12).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Piva (4), Canton (5), Strumilo (7), Manfredini (11).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).