Serata da dimenticare per la Fenix, caduta 0-3 in casa dell’Anderlini Modena, in un match sempre condotto dalle padrone di casa. Con questo ko le faentine scivolano al quinto posto, mentre Modena sale al terzo.

Le giovani modenesi partono con il giusto atteggiamento vincendo il primo set 25-12, ripetendosi poi nel secondo, chiuso 25-16. Due frazioni in fotocopia, nelle quali la Fenix soffre il gioco delle avversarie. Nel terzo periodo arriva la reazione delle faentine grazie alla difesa, ma la morale non cambia: Modena vince 25-20 e chiude i conti.

“Faccio i complimenti all’Anderlini che ha confermato di avere ottime giovani – sottolinea coach Maurizio Serattini -. Modena ci ha subito aggredite imponendo il suo gioco che noi abbiamo subito per quasi tutta la gara. La reazione non è mancata, ma sono state semplici fiammate ed infatti non abbiamo mai trovato continuità nel gioco. Questa sconfitta ci dovrà far allenare con ancora maggiore intensità per arrivare pronti al derby con la Teodora Settore Giovanile Ravenna di domenica prossima, una gara decisamente insidiosa”.

Anderlini Modena 3

Fenix 0

(25-12; 25-16; 25-20)

MODENA: Canzian ne, Bozzoli 14, Marchesini 8, Ugolotti ne, Kaja ne, Bestetti ne, Gambini 14, Manfredini 11, Mescoli 6, Reggiani, Malovic ne, Magnani ne, Balconati 3, Righi L. 1, Zironi L. 2, Spaziano ne. All. Capponcelli

FAENZA: Casini 4, Tomat 6 Alberti, Gorini 1, Ceroni 4, Guardigli 5, Emiliani 1, Grillini 3, Martelli (L2), Greco (L1), Maines 1. All.: Serattini

ARBITRI: Alzati e Locatelli

NOTE. Punti in battuta: MO: 10, FA: 2; Errori in battuta MO: 15, FA: 7; Muri: MO: 6, FA: 6

Nel prossimo turno la Fenix ospiterà domenica 27 febbraio alle 17 la Teodora Settore Giovanile Ravenna.