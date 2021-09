Soddisfazione in casa VIVARAVENNA, da parte del candidato sindaco Filippo Donati, per la composizione della lista, definita nelle ultime ore.

“27 candidati – dice- avendo preannunciato che non avremmo cercato candidature-riempitivo ma solo persone effettivamente desiderose e pronte a impegnarsi. Il numero dispari ci impedisce per un solo punto di raggiungere la parità di uomini e donne che ci eravamo prefissi, con 14 candidati e 13 candidate. Siamo soddisfatti per la composizione, con persone che hanno alle spalle una competenza professionale, impegno civile, giovani, esponenti rappresentativi del mondo dei diversamente abili, della società multietnica. Soprattutto, come caratteristica distintiva della nostra lista, sono espressione della società civile, sana, motivata non ideologicamente ma idealmente ad imprimere un rinnovamento della società ravennate e il suo progresso, nell’ottica della buona amministrazione, del buon senso, del migliore impiego delle risorse, della ricerca delle soluzioni, del rilancio di una società partecipata”