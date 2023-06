Il Gruppo FAI Ponte tra culture e la Delegazione FAI di Ravenna, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria del Torrione, organizzano per domenica 18 giugno una giornata di visite guidate al Santuario di Santa Maria del Torrione, in via Fiume Abbandonato 102 a Ravenna.

L’evento è a offerta libera, aperto a tutti e non è richiesta prenotazione. I contributi raccolti saranno destinati al recupero di un bene che verrà individuato nelle zone colpite dalla recente alluvione.

Le visite si terranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Il Santuario della Madonna del Torrione si erge, isolato e sollevato rispetto alla strada, sopra un bastione angolare medievale delle mura della città, l’antica torre Zancana; ai piedi delle mura e sotto la torre scorreva il Fiume Montone.

La chiesa si è sviluppata da una celletta devozionale, eretta in ricordo della devastante alluvione del 1636, nel punto in cui il fiume Montone aveva rotto. Vi venne posta una riproduzione su legno della Madonna del Sudore, protettrice della città, venerata in Duomo. Nel 1729 la Confraternita della Madonna del Torrione e il priore, Francesco Montanari, edificarono la chiesa, poi più volte chiusa e riaperta. Nel 1886 divenne lazzaretto. Parrocchia nel 1927, venne nuovamente chiusa in concomitanza con la istituzione di una nuova Parrocchia in via Maioli.

Nel 1761 fu abbellita da Domenico Barbiani (1714-1777). Dopo i danni provocati dalla destinazione a Lazzaretto, nel 1927 le pitture vengono restaurate da Gaetano Guarini. Recenti restauri hanno riguardato il tetto e gli intonaci.

Durante la visita in questo suggestivo luogo della devozione mariana ravennate saranno visibili eccezionalmente l’interno della Chiesa e gli affreschi contenutivi, con un’accurata illustrazione delle cappelle, della loro storia e riferimenti alle caratteristiche iconografiche dell’immagine mariana. Sarà inoltre illustrato l’antico Torrione e la sua collocazione in relazione alle mura di Ravenna.

Sabato 24 giugno è in programma un secondo evento di raccolta fondi per il recupero di un bene danneggiato dall’alluvione: alle ore 17 partirà una passeggiata guidata nella Pineta di Cervia, con ritrovo al parcheggio dello Stadio dei Pini. La Camminata nella biodiversità, alla scoperta della Pineta di Cervia, permetterà di conoscere questo straordinario ambiente naturale con la guida degli esperti naturalisti del Gruppo FAI di Cervia. Questo bosco, classificato come sito di interesse comunitario e compreso nel Parco Regionale del Delta del Po, è a tutti gli effetti il polmone verde di Cervia, grazie alla sua estensione di 210 ettari. A tutt’oggi la Pineta di Cervia rappresenta un patrimonio di notevole interesse naturalistico grazie al suo ecosistema fortemente variegato ed è divenuta una meta di eccellenza nel settore del turismo ambientale.

La fitta rete di sentieri consente passeggiate rilassanti e attività diversificate in un ambiente incontaminato.