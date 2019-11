Violenza sulle donne: aumentano i casi, raddoppiati gli accessi al pronto soccorso

Sono in aumento le donne accolte nei Centri antiviolenza. Raddoppiati i casi tra gli accessi al pronto soccorso. Aumentati i centri per il trattamento di uomini violenti. Sono questi i dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Dati riferiti al 2018, ma con un andamento più o meno simile nei primi 6 mesi del 2019. Sono stati 4.871 i contatti con le strutture di aiuto dell’Emilia-Romagna, anche tramite semplice e-mail o telefonata, di donne che chiedono sostegno per una violenza ricevuta, 3.486 le donne che seguono un percorso, di cui 2.454 nuove accolte (il 70%). Il 92% delle violenze subite dalle donne è stato di tipo psicologico (64,2%), fisico (40,5%), sessuale (15,4%) e vengono principalmente effettuate dal partner o ex partner (82%). Una tendenza che non si discosta da questa linea anche nelle stime del 2019, con circa 1.750 donne in percorso nei primi sei mesi dell’anno, di cui circa 1.250 nuove accolte