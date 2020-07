Nelle vie Maggiore e via Faentina, nel tratto da Porta Adriana alla rotonda Svizzera, sarà interessata da lavori di ripavimentazione che rientrano nell’accordo fra Comune di Ravenna ed Hera Spa per l’esecuzione di interventi di ripristino definitivo a seguito di scavi effettuati nei mesi passati.

L’inizio dei lavori è previsto per il 15 luglio e saranno ultimati entro il 27 luglio. La ripavimentazione prevede la fresatura e la realizzazione di tappeto d’usura tradizionale per uno spessore di 4 cm. Sarà inoltre a carico del Gruppo HERA anche il rifacimento della segnaletica orizzontale per tutto il tratto interessato.

Una fase riguarderà l’area d’intersezione fra circonvallazione San Gaetanino, via Maggiore e circonvallazione Fiume Montone Abbandonato. In circonvallazione San Gaetanino verrà temporaneamente istituito il senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via Maggiore a via Rotta. I veicoli provenienti da via G. Morelli per raggiungere via Maggiore potranno seguire il percorso di via G. Rota, via F. Lovatelli, via G. Severini, via Bovini e via Canalazzo.

I veicoli provenienti da via Rotta per raggiungere via Maggiore potranno seguire il percorso di via A. Testi Rasponi, via L. Cilla, via G. Severini, via Bovini e via Canalazzo.

L’altra fase la riasfaltatura riguarderà il tratto compreso fra rotonda Svizzera e via Maggiore. Non ci saranno interruzioni del traffico se non sensi unici alternati limitatamente ai tratti in corrispondenza delle isole spartitraffico e al tempo strettamente necessario ad effettuare le lavorazioni in quei punti e divieti di transito negli diversi incroci, limitatamente al tratto in corrispondenza dell’intersezione con via Maggiore, e al tempo strettamente necessario ad effettuare le lavorazioni in quei punti.

Lo stesso intervento di fresatura e riasfaltatura in conglomerato bituminoso riguarderà via Sant’Alberto, tratto circonvallazione San Gaetanino-via di Roma, e via di Roma nel tratto via Sant’Alberto-viale Farini. I lavori inizieranno lunedì 13 luglio.

Nella fase riguardante il tratto via Sant’Alberto-via di Roma, fino a via Ugo Bassi, ci saranno solo restringimenti di carreggiata. Quando i lavori interesseranno il tratto da via Ugo Bassi a viale C. L. Farini sarà istituito temporaneamente il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti. Il percorso consigliato per raggiungere la stazione ferroviaria sarà: via di Roma, via Venezia, via Falier, via Luigi Rava, piazza Mameli, viale Farini. Si potrà raggiungere anche da via Ugo Bassi per poi immettersi in via Luigi Rava, piazza Mameli e viale Farini.