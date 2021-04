Vento forte e pioggia su Ravenna mentre i surfisti cercano l’onda perfetta

Dopo un breve assaggio di estate, con temperature sopra la media stagionale, tornano il freddo e il maltempo sull’Italia. Il cattivo tempo non ha risparmiato neanche Ravenna, dove la fine delle vacanze pasquali ha visto scendere la temperatura di diversi gradi per via di una perturbazione che ha portato con sé anche vento forte e pioggia. E se la città appare vuota anche per via delle restrizioni anti-Covid, diversi surfisti lungo la costa ravennate aspettano nel mare ingrossato dal vento l’arrivo dell’onda giusta per divertirsi.