Venerdì 26 febbraio, dalle ore 8 alle ore 15 (salvo posticipo al giorno successivo per avverse condizioni meteo o imprevisti) sarà interrotta la circolazione lungo la Sp 52 Chiesuola in corrispondenza del civico n. 58 (Comune di Russi), per consentire la potatura di un tiglio secolare.

È consentito il transito solo ai residenti e ai mezzi di servizio.

Il traffico sarà deviato come segue:

Il traffico proveniente da Russi sarà deviato lungo la Sp 302 R Brisighellese e la Sp 4 Prada.

Il traffico proveniente da Prada seguirà il percorso inverso.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.