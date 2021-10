Sabato 23 ottobre alle 11 e alle 15 al Darsenale Multispazio di Ravenna, in via Magazzini Anteriori 57, si terranno due workshop dal titolo ‘Urban Role Play’ – Impresa Urbana: dove il prodotto è servizio.

L’iniziativa è organizzata da Cifla, Centro per l’innovazione tecnologica e sociale di Fondazione Flaminia, nell’ambito del progetto DARE. Urban Role play è un gioco di ruolo in cui i giocatori, nella veste delle varie figure coinvolte (abitante storico, pubblica amministrazione, imprenditore, creativo, residente temporaneo o proprietario di area dismessa), dovranno fondare un’impresa che potrà ricevere finanziamenti solo se contribuirà al miglioramento della qualità della vita in città nel rispetto di una delle tre macro-tematiche: innovazione, resilienza, multifunzionalità.

I workshop, della durata di due ore, sono aperti a tutti i cittadini.

Info e iscrizioni su https://www.darsenaravenna.it/.