Cgil e Spi Cgil promuovono l’incontro pubblico “Un’Europa socialmente forte e federale per garantire la pace fra i popoli”, in programma martedì 24 maggio alle 15,30 alla Sala del Rione Verde in via Cavour 37 a Faenza.

Conclusa la conferenza sul futuro dell’Europa, restano obiettivi e problemi dell’Unione Europea. Ne parleranno nel corso dell’incontro – coordinato da Salvatore Marra, Area delle politiche europee e internazionali per la Cgil nazionale – Davide Agresti, assessore con delega alla politiche europee del Comune di Faenza, Deanna Serantoni Donatini del Movimento federalista europeo (Mfe) di Faenza, Massimo Sargiorgi della rete multiculturale di Overall. L’incontro sarà presieduto da Davide Conti, della segreteria provinciale della Cgil di Ravenna.