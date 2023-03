Una lezione speciale con visita guidata al Teatro Goldoni di Bagnacavallo si è tenuta lunedì 27 febbraio nell’ambito dei corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri che si svolgono presso la scuola media di Bagnacavallo.

Accompagnati dal professor Piero Tamburini, allieve e allievi dei corsi hanno visitato la platea, i palchi e il Ridotto del Teatro Goldoni guidati da Francesca Benini, responsabile dell’Area Cultura del Comune. Interessati e incuriositi, hanno posto domande sulla secolare storia del teatro bagnacavallese e scattato numerose fotografie.

Il mese scorso era stata visitata la mostra “Il paesaggio. Sentieri battuti e nuove prospettive” presso il Museo Civico delle Cappuccine con la guida del direttore Davide Caroli. Ogni anno infatti sono organizzate più visite durante il periodo di svolgimento dei corsi per permettere alle allieve e agli allievi stranieri di conoscere meglio la realtà bagnacavallese e il suo contesto culturale e artistico.

I corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri sonoorganizzati a Bagnacavallo dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna e dall’associazione di volontariato Coordinamento per la Pace, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam Salam, la Rete Restiamo Umani e l’Istituto Comprensivo Berti.