Una raccolta fondi per aiutare gli apicoltori colpiti dall’alluvione

250 milioni di api morte durante l’alluvione in Romagna. È la stima delle associazioni di categoria. Prima dimaggio erano 45 mila gli apiari presenti sul territorio. 1.800 gli apicoltori. Moltissime arnie sono state spazzate via dalle piene dei fiumi. Coldiretti Ravenna ha stimato una perdita di produzione intorno all’80%. La scorsa stagione, sempre a causa dei cambiamenti climatici, il calo di produzione aveva quasi raggiunto il 25%. In questi giorni Legambiente è sbarcata a Cesenatico con Golletta Verde e ha rilanciato la propria campagna solidale a sostegno degli apicoltori di Faenza, dove interi apiari e colonie sono stati sommersi dal fango e distrutti. In molti casi non è stato possibile raggiungere in tempo gli allevamenti e gli animali sono letteralmente morti di fame. La raccolta fondi dell’associazione prevede quindi di acquistare nuove arnie da donare agli imprenditori affinché possano ripartire con la loro attività.