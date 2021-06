Una mappa emotiva della città di Faenza per scoprire le offerte del territorio destinate ai giovani

Una mappa emotiva della città di Faenza destinata ai giovani. Da gennaio a giugno due gruppi di ragazzi dai 16 ai 28 anni hanno lavorato ad una mappa della città per migliorare la conoscenze delle opportunità per i giovani offerte dal territorio. Il lavoro è stato portato avanti parallelamente al rinnovo dell’App dell’Informagiovani, dove la mappa è poi stata caricata. Alla realizzazione della mappa hanno contribuito gli stessi futuri fruitori, rispondendo ad un questionario diffuso via social e fra la popolazione studentesca. La mappa, che al momento si riferisce al solo territorio di Faenza, è ora disponibile quindi sull’applicazione dell’Informagiovani