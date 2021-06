Jazz, dal Chillout/Lounge al Soul e all’ R & B.Con la sua padronanza del sassofono e del flauto traverso (i suoi strumenti principali), James è un versatile polistrumentista che suona anche la chitarra acustica ed elettrica, il basso elettrico e le tastiere

Sabato 7 agosto SONIA DAVIS & EVERGREEN Grande serata live che vuole omaggiare tutta la musica pop, rock blues e soul italiana e internazionale con Sonia Davis e Sergio Fulgenzi voci e frontman degli Evergreen La band proporrà alcune delle canzoni più belle della grandissima TinaTurner , ma anche di Zucchero e di tanti altri La storia di Sonia Davis è un viaggio in giro per il mondo: da cantante dei Simply Red a Regina della dance music. Attualmente collabora con molti musicisti ma la cosa che più la coinvolge emotivamente e artisticamente è la collaborazione con le Dive con le quali ha partecipato al Teatro Smeraldo di Milano per Doppia Difesa di Michelle Hunziker, serata in cui si sono esibite in favore delle donne contro lo stalking

Venerdì 13 agosto BLACKBERRY ROLLING STONE è in Italia la tribute band dei Rolling Stones più trascinante che si possa trovare sui palchi di musica live: un’ interpretazione unica, autentica, che non necessita di imitazioni. La band, già forte del proprio carisma, e grazie ad un ampia esperienza acquisita dai componenti nel rock anglo-americano, infonde al pubblico la vera natura degli Stones .

Venerdì 20 agosto BELLAPRIKA VASCO ROSSI TRIBUTE I Bellaprika nascono nel 2007, da un’ idea del bassista Justo. Il nome “Bellaprika” deriva da una famosa intervista di Vasco, dove il cantante definisce il nuovo astro Madonna come una “Bella…*ica”, salvo poi auto-censurarsi citando il testo di una famosa canzone degli Squallor, dove la frase viene modificata in “Bella Prica”. Sostituita la C con la K del Komandante, il nome per la band è pronto! Un nome originale, orecchiabile e finalmente diverso da tutti i nomi scontati delle numerose tribute band del Blasco.

Nel 2020 parte il nuovo target della band: riprodurre in maniera fedele il mitico concerto di Imola 1998, il famoso Rewind! Per l’ occasione fa il suo ingresso nel ruolo di frontman e cantante, Alessandro Fiammanti, per tutti Orso, un intrattenitore straordinario e ottimo performer

LUGSTOCK FESTIVAL

BLUESDOZERBAND Bluesdozer nascono nel 2011 dalla fortunata unione di tre musicisti Loris Vitulli (Chitarra), Andrea Marchi (Batteria), Daniele Suzzi (Basso) ed una voce quella di Paola Scognamiglio, da anni impegnati al servizio della musica e provenienti da diverse esperienze musicali come il blues, il rock, il jazz ed altro. Il gruppo propone un repertorio incentrato su alcuni classici e non del blues e del rock dagli anni 70 agli anni 90….. RobbenFord, Stevie Ray Vaughan, Scott Henderson, Buddy Miles, The Doors, The Beatles, Marvin Gaye, The Commitments, Bill Withers, Gary Moore, Stevie Wonder …… cover scelte, suonate e cantate con passione per un pubblico che ama ascoltare con il cuore…..

BAD GUYS & FRIENDS JAM Una serata jam non stop di rock e pop in compagnia della mitica Bad Guys,Band , che è il fiore all’occhiello della associazione Luge20 con la presenza alle chitarre del Direttore Artistico Livio Venturini, e Marco Zappi presidente della stessa.Il