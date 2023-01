Un nuovo libro dedicato a Garibaldi per i 140 anni dalla morte

Garibaldi e il suo mito, nei 140 anni dalla morte. Presentato a Palazzo Rasponi, a Ravenna, il nuovo volume dedicato a Giuseppe Garibaldi, a cura di Sandro Rogari per Minerva Edizioni. Promotore dell’iniziativa il Lions Club Ravenna Bisanzio, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio Ravenna, con Ravenna Risorgimento, Capanno Garibaldi, le associazioni garibaldine, Libro Aperto e con il Centro Studi Manlio Monti. Un volume per ricordare anche il sacrificio dei ravennati che hanno combattuto per la libertà e per la democrazia, fin dall’Ottocento.