Ai blocchi di partenza la rassegna “Un Castello di Libri”, curata dalla Biblioteca Comunale “L. Dal Pane” di Castel Bolognese. Come ogni anno, la rassegna è programmata tra dicembre e gennaio, alle 18.30 di ogni mercoledì. Tutti gli eventi sono gratuiti e senza prenotazione (fino a esaurimento posti).

Partenza “col botto” il 7 dicembre alle 18.30, con la presentazione/spettacolo “La fisica che ci piace” di Vincenzo Schettini, il Prof. influencer più amato d’Italia. Schettini punta a far tornare di moda “la fisica” che, come ricorda spesso “non è altro che fatta di fenomeni che incrociamo quotidianamente. Basta saperla raccontare”.

Il 14 dicembre la biblioteca ospiterà Massimo Cotto, giornalista musicale, dj su Virgin Radio e divulgatore, con il suo debutto noir “Il re della memoria”.

Il 21 dicembre sarà la volta della storia locale in chiave graphic novel. Grazie a un bando pensato dall’ANPI (sez. L. Poletti) e dall’Amministrazione Comunale, lo studente di belle arti Gabriele Rossi ha potuto realizzare una graphic novel sul tema dei terribili fatti dell’Eccidio di Villa Rossi del 17 dicembre 1944, in località Biancanigo di Castel Bolognese, quando i tedeschi in ritirata minarono una casa abitata da persone con cui avevano condiviso il freddo dell’inverno. “Terra di nessuno: l’eccidio di villa Rossi: 17.12.1944” è il titolo della graphic novel che entra nella collana dei “Quaderni per la storia di Castel Bolognese”, voluti dall’Amministrazione e in distribuzione gratuita all’evento.

Ancora noir e thriller l’11 gennaio con Carlo Lucarelli, che presenterà “Bell’abissina: un’indagine del commissario Marino”.

Roberto Vicaretti (giornalista RaiNews24) e Romina Perni (assegnista di ricerca presso l’Università di Perugia) presenteranno invece il libro “Non c’è pace. Crisi ed evoluzione del movimento pacifista” mercoledì 18 gennaio, sempre alle 18.30.

L’ultimo evento in calendario – che prevede anche incontri con le scuole al mattino insieme a Daniela Palumbo e Roberto Vicaretti – si svolgerà in occasione della settimana legata al Giorno della Memoria. Il 25 gennaio alle 18.30 Lorena Canottiere – scrittrice, illustratrice, sceneggiatrice – presenterà la sua graphic novel intitolata “Bartali: la scelta silenziosa di un campione”.

“Un programma variegato per la rassegna invernale della nostra Biblioteca Comunale – racconta l’assessore Luca Selvatici – che conserva molti titoli, che fortunatamente è molto frequentata e che sta sempre più diventando un luogo da vivere, sia per i ragazzi che per gli adulti. Chi studia, chi fa ricerche storiche, chi consulta documentazione d’archivio, chi viene per le attività di lettura con i bambini e chi per un “normale” prestito. Questa vitalità ci permette di organizzare iniziative interessanti. La biblioteca per noi deve essere il centro pulsante della cultura castellana. Nonostante stia arrivando l’inverno, c’è già grande attesa della bella stagione, periodo in cui potremo organizzare gli eventi all’aperto nel rinnovato Piazzale Poggi, il giardino d’estate della biblioteca”.