Ultima Ora, Ravenna: Uccide la moglie poi si butta dal balcone | VIDEO

Omicidio e tentato suicidio a Ravenna poco dopo mezzogiorno, in via Gardella, una traversa di Via Zalamella.

La tragedia a una coppia di anziani lui 77 anni e lei 75.

Secondo le prime informazioni un uomo ha sparato alla moglie e poi si è buttato dal balcone di casa.

Si tratta di un anziano, le condizioni del quale sono gravissime, mentre la moglie purtroppo e deceduta.

Non si sanno ancora molte informazioni.

Sul posto si sono subito peccati i soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Scientifica Carabinieri, Polizia.

Arrivati sul posto il procuratore capo Arrivati procuratore capo Daniele Barberini e sostituto procuratore Marilù Gattelli.

Stanno ancora indagando sulla dinamica dei fatti.

IN AGGIORNAMENTO….