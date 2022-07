Il Ravenna FC annuncia di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento del difensore Aldo Caiazza.

Cresciuto nelle giovanili del Napoli ha completato il percorso giovanile al Benevento e nella primavera dell’Udinese, con la quale è andato anche 5 volte in panchina in A sotto al guida di Oddo. Terminata l’esperienza friulana ha indossato le maglie di Potenza, Picerno vincendo la D, Cerignola e Folgore Caratese, squadre sempre portate ai playoff.

Aldo si presenta così ai nuovi tifosi: “Sono un difensore a cui piace anche impostare, nella difesa a tre posso ricoprire tutte le posizioni ed in quella a quattro eventualmente mi posso disimpegnare anche come terzino destro. Avevo molte buone offerte, ma appena mi ha chiamato il Direttore non ho potuto non accettare l’offerta del Ravenna, in primo luogo per la storia di questa piazza ed in secondo luogo per il progetto. Non vedo l’ora di iniziare la stagione!”