Con l’inaugurazione della mostra di pittura “Arte al femminile” a Voltana e la presentazione della 37°edizione del tradizionale Almanacco, prende il via domenica 19 marzo la Settimana Voltanese, la manifestazione che per un mese e mezzo anima Voltana con tanti appuntamenti e momenti di comunità.

Fino al 1° maggio saranno numerose le occasioni di incontro dedicate ad ogni fascia d’età. Molti gli appuntamenti per i più giovani, come la Giornata dell’ambiente prevista il 21 marzo primo giorno di primavera con la pulizia dei parchi a cura della Consulta dei ragazzi, il Carnevale dei ragazzi nel pomeriggio di domenica 26 marzo nel parco vicino alla palestra e la giornata del 22 aprile nel parco di Villa Ortolani e Scuderie con laboratori e spettacoli dedicati. Il 14-15 e 16 aprile la Motosalsicciata e tanti altri eventi sportivi.

Particolarmente significativa la giornata di venerdì 28 aprile nella quale, presso il Santuario della Beata Vergine dell’Arginino, alla presenza del Vescovo Mons. Mosciatti e di autorità istituzionali sarà inaugurata una mostra fotografica ispirata all’enciclica “Laudato sì”. Molti gli eventi culturali e ricreativi disseminati lungo tutto l’arco di questa lunghissima settimana.

La Settimana Voltanese si concluderà il 1° maggio, nella sala comunale della Casa del Popolo, con il convegno sulla figura di Luigi Antonellini, cooperatore e antifascista.

Per la presidente della Consulta, Valeria Monti: “Nonostante la sua durata ci ostiniamo a chiamarla Settimana Voltanese per rispetto e in ricordo di colui che ne fu l’ideatore: l’indimenticato maestro Francesco Silvagni. Proprio il 19 marzo di 37 anni fa, infatti, ad opera del maestro nasceva la tradizione della settimana e dell’Almanacco. Mi piace ricordarlo nel 100° anniversario della nascita, per ringraziarlo di tutto ciò che ha fatto per la nostra Comunità”.

La mostra che inaugura domenica è una collettiva di pittura di Maria Alpi, Dianora Marangoni, Marina Ricci e Renata Tabanelli, a cura di Carmine Della Corte e Aldo Savini. Sarà visitabile fino a sabato 29 aprile, dal lunedì al sabato tutte le mattine, o su appuntamento telefonando alla delegazione comunale 0545 38555.