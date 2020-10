Torna a novembre Visioni Fantastiche, il festival di cinema per le scuole

Dal 9 al 15 novembre si svolgerà la seconda edizione di Visioni Fantastiche, il festival di cinema per le scuole che ha come obbiettivo quello di formare un giovane spettatore spettatore più attrezzato e preparato a decodificare la miriade d’informazioni visive cui siamo giornalmente sottoposti.

Presenti come relatori della conferenza: Franco Calandrini, direttore artistico del festival, Elsa Signorino, Assessora alla Cultura del comune di Ravenna, Ouidad Bakkali, Assessora alla pubblica istruzione e infanzia, Carlo Tagliazucca, programmer del Festival e Valentina Scentoni, organizzazione generale del Festival.

Il Festival si terrà fisicamente al Palazzo dei Congressi dal 9 al 15 Novembre con un’anteprima il 24 Ottobre. Colonna portante dell’evento sarà un Concorso di corti e lungometraggi molto particolare. Dedicato esclusivamente agli studenti, sarà diviso in cinque sezioni, secondo diverse fasce di età: 6+, 9+, 12+, 16+ e 18+. I ragazzi che vi prenderanno parte non si limiteranno a vedere i film in gara, ma potranno anche votarli dopo la visione, ricoprendo sia il ruolo di spettatori che di giurati. Oltre al concorso internazionale, previsti anche specifici laboratori a numero chiuso, suddivisi nelle stesse categorie. I laboratori consisteranno in esperienze pratiche incentrate sul cinema nel suo aspetto più manual, come la realizzazione di un corto in stop motion, la realizzazione di un videogioco, la creazione di un podcast, la sceneggiatura e la regia di uno spot e molto altro ancora. Ma il festival è dedicato solo alle scuole? No, il programma del festival sarà ancora più ricco e permetterà anche al grande pubblico di prendervi parte. Previste due Anteprime Fantastiche, proiezioni gratuite e aperte a tutti di film in anteprima, che uniranno l’elemento spettacolare con quello educativo. Il primo film sarà White Snake, una favola d’amore cinese tratta dall’antica leggenda del serpente bianco, previsto per Sabato 24 Ottobre; l’altro in chiusura, Sabato 14 Novembre, sarà Il viaggio del principe, uno spettacolare viaggio di formazione di un ragazzo e di un vecchio principe scimmia.

Imperdibile quest’anno sarà Omaggio ai Maestri, la sezione dedicata ai grandi maestri del cinema di animazione. Quest’anno, Omaggio ai Maestri, in continuità con la precedente edizione, proporrà l’iconico film di Hayao Miyazaki Nausicaä della Valle del vento. La sezione godrà anche della partecipazione virtuale di Bruno Bozzetto. Con sessant’anni di carriera alle spalle, Bruno Bozzetto è universalmente considerato uno dei fumettisti più eclettici e influenti di ieri e di oggi.

Per iscrivere classi e/o gruppi trasversali di studenti a queste fantastiche iniziative, basta scrivere a visionifantastiche@gmail.com specificando il nome dell’istituto, la/e classe/i, il numero di studenti, il numero di docenti e docenti accompagnatori.