Ha aperto a Faenza in Corso Matteotti 49 Tisette di Davide Magnani, negozio rivolto al maschile, specializzato nella cura e nel benessere di capelli, barba e skincare, nonché rivenditore di profumi di nicchia unisex.

Davide si affaccia al business familiare, già noto a Faenza per la storica attività fondata dalla nonna, Silvana, e condotto con successo da Loretta Magnani con il marchio Silvanaè, al civico 51 del medesimo corso, in una partnership ideale con quello che da oltre 60 anni è un punto di riferimento unico in città per la cura e la bellezza dei capelli al femminile.

In un momento in cui anche i colossi dell’e-commerce puntano ad aprire dei negozi fisici, consapevoli che la possibilità di toccare con mano i prodotti ed effettuare acquisti privi di incognite rimane un’opportunità insostituibile, Davide si propone di offrire ai clienti un punto vendita accogliente dove oltre a trovare competenza e sorriso si possano anche scambiare opinioni e condividere il desiderio di benessere e socialità, così importante dopo gli avvenimenti degli ultimi anni.

L’apertura di un nuovo negozio, specie quando ad affrontare la sfida è un giovane, è simbolicamente importante per una città che ambisca ad avere un centro storico vivo, che anziché svuotarsi di attività ne vede nascere di nuove, richiamando il piacere di passeggiare tra le vetrine. All’affollata inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Faenza Massimo Isola e la Consigliera regionale Manuela Rontini, insieme ai rappresentanti di Confesercenti Faenza.