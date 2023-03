“In occasione della giornata dedicata alla donna, e alla lunga lotta per la conquista dei diritti e delle libertà, noi” donne in politica” desideriamo rivolgerci a tutte le donne e le ragazze che vogliono poter scegliere il proprio futuro.

Donne che aspirano a una professione senza disparità economiche, salariali, di carriera, che vogliono prevenire gli eccessivi carichi familiari.

Donne che vogliono credere nella meritocrazia, imparare a fare squadra lontano da discriminazioni e paternalismi.

Donne che non vogliono essere mai più vittime di violenza, che si adoperano per la pace in ogni parte del mondo, che pensano sia un dovere accogliere rifugiati che fuggono dall’oppressione e dalle guerre.

Donne che riconoscono ricchezza nella differenza sessuale, là dove la stima, il rispetto e la conoscenza di sé sono valori fondanti.

Soprattutto, siamo convinte che nessuna problematica possa essere veramente affrontata senza il confronto con una solida prospettiva femminile.

Vieni a trovarci in centro a Ravenna, via G. Rasponi 7, sotto la galleria.”