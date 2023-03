In partenza “La Carovana della Legalità” per parlare di criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose

Come si muovono i fenomeni mafiosi nelle nostre realtà ? Dal 13 marzo al 23 maggio, per rispondere a questa domanda, la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha organizzato “La Carovana della Legalità”, un progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna rivolto alle scuole e alla cittadinanza. Attraverso una serie di appuntamenti nei sei Comuni dell’Unione, si ritornerà all’epoca stragista di Cosa Nostra, al pool antimafia, a Chinnici, Falcone e Borsellino, si parlerà delle infiltrazioni mafiose, del processo Aemilia, degli affari della criminalità organizzata, di ogni tipo, sul nostro territorio, fino ad una panoramica della gestione dei beni sequestrati e alla loro riconversione per la comunità.