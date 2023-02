“L’ iniziativa dello scorso anno del Capogruppo della Lega Gianfilippo Rolando, appoggiata da tutta l’opposizione che consisteva nel creare un corridoio pedonale di accesso diretto alle spiagge di Porto Corsini, aveva portato ad un confronto con l’Autorità Portuale e il gestore del Terminal Crociere, i quali non potendolo eseguire in stagione in corso, promettevano che sarebbe stato realizzato per la stagione 2023.

Il passaggio pedonale di cortesia sarà operativo per questa stagione, la notizia è stata confermata giorni fa.

Il nuovo percorso pedonale sarà ridotto di più di 1 km, riducendosi a qualche centinaio di metri.

“La parola è stata mantenuta, ringrazio ufficialmente il Presidente di Autorità Portuale Daniele Rossi, i gestori del Terminal Crociere e tutti i colleghi dell’opposizione per aver fatto quadrato su questa istanza, così facendo, per i nostri croceristi sarà più incentivante accedere alle nostre spiagge a vantaggio dei nostri gestori balneari” commenta Rolando.”