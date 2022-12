L’Amministrazione comunale ha preso atto che si sono verificati alcuni problemi nella consegna degli avvisi di pagamento dell’ultima rata 2022 della Tari, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2022.

Il Comune si scusa con i contribuenti per il disagio. Intanto è stata sollecitata la ditta incaricata degli invii a risolvere il problema quanto prima.

Si fa presente inoltre che non saranno applicati sanzioni e interessi in caso di pagamento tardivo (oltre il termine del 31 dicembre 2022), in quanto il ritardo non è imputabile al contribuente.