“Ha riscosso grande successo l’iniziativa ‘Giocattoli in movimento’ promossa dai coordinatori del MoVimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, nelle diverse province della regione.

“Grazie a questa iniziativa e alla generosità di tante famiglie, siamo riusciti a regalare un momento di gioia a dei bambini che attraversano un momento di difficoltà. Tanti hanno deciso di partecipare e di lasciare in dono due regali, prendendone in cambio uno. E tanti altri si sono avvicinati per ricevere un dono che può aiutarli a superare un momento difficile della loro vita. Ascoltare le loro storie o anche solo vedere nei loro volti un’espressione di stupore o un sorriso, è un’emozione davvero difficile da descrivere. Dal 27 al 29 con il nostro banchetto siamo stati a Rimini, in via Patara, 14, dove saremo anche oggi dalle 14 alle 16. Ringraziamo ancora una volta tutti coloro che hanno partecipato e che vorranno partecipare” concludono i due coordinatori Croatti e Lanzi.”