Mai come ora c’è bisogno di supereroi contadini! E Campagna Amica Ravenna risponde presente! Dopo l’alluvione l’agricoltura si rialza partendo della nuove generazioni. Tutti i venerdì di giugno, dalle 18.30, nella piazzetta del Mercato di via Canalazzo 59, a Ravenna, agri-laboratori con Kidlights, agri-merenda e aperitivi contadini in compagnia dei nostri agricoltori.

Venerdì 16 giugno in programma il laboratorio “L’orto dei bimbi: il potere incantato della terra”, un viaggio magico tra le erbe aromatiche per educare i più giovani all’armonia e a prendersi cura dell’altro. Per i genitori dialogo con l’esperto sui temi delle emozioni, natura, floriterapia e cristalli. Ospite Giulia di Piramide Cristallina, specializzata in floriterapia e cristalloterapia.

Il laboratorio, gratuito, rientra nel percorso “Supereroi contadini”, incluso nel progetto “Ravenna, Comunità del cibo giusto e consapevole” di Coldiretti Ravenna – Campagna Amica, realizzato con il supporto della Camera di Commercio di Ravenna.