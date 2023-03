Sugli autovelox in circonvallazione pende ancora l’esposto dell’AutoMoto Club Romagna

Sugli autovelox in circonvallazione a Faenza continua ad essere pendente l’esposto dell’AutoMoto Club Romagna, presentato pochi giorni dopo l’attivazione a metà settembre dello scorso anno degli apparecchi. La procedura non è ancora stata archiviata e potrebbero esserci quindi novità in merito alla discussione che in questi mesi ha riguardato i due dispositivi elettronici.

Sono diverse d’altronde le azioni legali intraprese dall’AutoMoto Club, in autonomia o in collaborazione con altre realtà, contro questa tipologia di velocar in Italia. A Ferrara, Mantova, Alessandria o Verona si ritrovano situazioni simili a Faenza. Per l’associazione a non essere in regola sarebbe lo stesso apparecchio, tarato non correttamente. Come già avvenuto ad esempio a Belluno, nel Comune di Sedico, dove in una sentenza del novembre dello scorso anno il Giudice di Pace denunciò la mancata omologazione.