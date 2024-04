Stili di vita non corretti: l’Ausl promuove una serie di iniziative, anche per giovani e bambini

Fumo, in aumento soprattutto fra i giovani; poca attività fisica; abitudini alimentari scorrette; in aumento sovrappeso e obesità, anche nell’età infantile. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna vara un nuovo programma di iniziative per promuovere sani stili di vita e prevenire così il rischio di sviluppare malattie croniche o di avere un decorso di malattia gravato da complicanze. Gli attuali dati d’altronde dicono che 1 persona su 2 non fa sufficiente attività fisica, 1 persona su 4 fuma e più di 1 persona su 3 è in eccesso ponderale.

Grazie all’alleanza con medici di medicina generale, associazioni di categoria, associazioni, scuole e altre realtà l’Ausl ha iniziato a promuovere varie attività per incentivare il cambiamento di stili di vita a rischio: corsi di sana alimentazione, laboratori di cucina, percorsi di gruppo, corsi per smettere di fumare, corsi per la formazione di walking leader in grado di guidare gruppi di cammino